AGROPOLI,GIOVANE TURISTA SI FA IL CROCIATO IN SPIAGGIA ALLA LICINA I BAGNINI DEL LIDO AZZURRO LO TRASPORTANO IN AMBULANZA

La licina é un posto bellissimo ma per arrivarci bisogna scendere e salire tantissime scale e forse per questo é molto particolare. Il 14 Agosto scorso un giovane turista giocando a calcio si è fratturato il crociato.I soccorsi sono subito scattati, arrivati sul posto i sanitari hanno fatto tutto benissimo immobilizzando il giovane con un trattamento molto attento e preciso. Tutto con cautela.

Il problema è nato per portarlo in ambulanza vista impossibilità di portarlo dalle scale e subito sono stati allertati i vertici della cooperativa bagnini Poseidon i quali hanno fatto scattare l’allarme e chiamato i bagnini del Lido azzurro di Carlo Scalzone i quali immediatamente hanno operato arrivando sul posto in un minuto con il pattino di salvataggio in dotazione. Pasquale Piccolo e Daniele Carpinelli i due bagnini sono stati preziosissimi per tempestività e tempistica,sono arrivati sul posto consentendo il blocco dell’infortunato sul pattino di salvataggio e favorito con estrema semplicità il raggiungimento dell’ambulanza nel frattempo davanti al Lido azzurro.Per il ragazzo i tempi di recupero saranno molto ampi,la rottura del crociato contempla un intervento chirurgico,per i due bagnini i complimenti in primis del titolare del lido azzurro Carlo Scalzone e quello della cooperativa Posidonia comunque importantissima per la sicurezza sul litorale agropolese e non solo.La dinamica evidenzia anche l’alto grado di collaborazione tra le componenti del mare agropolese.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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