AGROPOLI,GRANDE ATTESA PER LA FINALE REGIONALE DI MISS ITALIA PASSERELLA NELLA PIAZZA CENTRALE

Emanuele Sicignano ed Antonio Contaldo per la prima volta nella storia portano una finale regionale Agropoli di Miss Italia. Venerdì 23 agosto dalle ore 21:30 in piazza Vittorio Veneto ci sarà la finale regionale del concorso dove verranno eletti due titoli molto importante Miss Cinema e Miss comuni vesuviani. Le due ragazze elette andranno direttamente alle semifinali nazionali nelle Marche dal 4 settembre.

Emanuele Sicignano in coppia con lo storico e mitico Antonio Contaldi è riuscito ad ottenere la piazza della capitale del Cilento per una delle due finali quella dedicata al cinema e afferma: ” Voglio ringraziare anche a nome di Antonio Contaldi il comune di Agropoli per la disponibilità ed in particolare l’assessore Roberto Apicella e il consigliere comunale Giuseppe Cammarota che hanno seguito in prima persona l’intera organizzazione dell’evento. Sarà una serata molto importante per eleggere una delle reginette per Salsomaggiore e dopo un lungo tour cominciato a maggio siamo in dirittura di arrivo, l’altra finale la terremo a San valentino Torio” Appuntamento per il 23 agosto in piazza Vittorio veneto ad Agropoli.

