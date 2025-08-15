AGROPOLI,IL 20 AGOSTO SECONDA SERATA DEL CINEMA SOTTO LE STELLE AL CASTELLO TUTTO GRATUITO

Mercoledì 20 agosto 2025

Ore 21:00

Presso le mura del Castello Angioino Aragonese di Agropoli 📍

L’Associazione 🍀Liberi e Forti, con il patrocinio del Comune di Agropoli e la collaborazione di Cineteatro Eduardo De Filippo – Agropoli è lieta di invitarvi alla seconda serata della rassegna Cinema sotto le stelle.

Proietteremo “Così parlò Bellavista”, scritto e diretto da Luciano De Crescenzo, un’opera che ha segnato la storia del cinema italiano, capace di unire filosofia, umorismo e uno sguardo autentico su Napoli e la sua gente.

Saranno presenti:

Emilio Bolles, produttore del film

Tommaso Bianco, attore

Moderatore: Giovanni Landi

Un’occasione per rivivere un grande classico e ascoltare, direttamente dai protagonisti, aneddoti e curiosità nella cornice suggestiva del Castello Angioino Aragonese.

Per rendere la serata ancora più piacevole, l’atmosfera sarà informale e accogliente. Un’occasione per rilassarsi e godersi il cinema all’aperto in totale libertà.

L’ingresso è libero

Vi aspettiamo per una nuova serata di cinema, cultura e comunità.

