AGROPOLI,IL 20 AGOSTO SECONDA SERATA DEL CINEMA SOTTO LE STELLE AL CASTELLO TUTTO GRATUITO
Mercoledì 20 agosto 2025
Ore 21:00
Presso le mura del Castello Angioino Aragonese di Agropoli 📍
Ingresso gratuito
L’Associazione 🍀Liberi e Forti, con il patrocinio del Comune di Agropoli e la collaborazione di Cineteatro Eduardo De Filippo – Agropoli è lieta di invitarvi alla seconda serata della rassegna Cinema sotto le stelle.
Proietteremo “Così parlò Bellavista”, scritto e diretto da Luciano De Crescenzo, un’opera che ha segnato la storia del cinema italiano, capace di unire filosofia, umorismo e uno sguardo autentico su Napoli e la sua gente.
Saranno presenti:
Emilio Bolles, produttore del film
Tommaso Bianco, attore
Moderatore: Giovanni Landi
Un’occasione per rivivere un grande classico e ascoltare, direttamente dai protagonisti, aneddoti e curiosità nella cornice suggestiva del Castello Angioino Aragonese.
Per rendere la serata ancora più piacevole, l’atmosfera sarà informale e accogliente. Un’occasione per rilassarsi e godersi il cinema all’aperto in totale libertà.
L’ingresso è libero
Vi aspettiamo per una nuova serata di cinema, cultura e comunità.
