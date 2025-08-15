15 Agosto 2025

AGROPOLI,IL 20 AGOSTO SECONDA SERATA DEL CINEMA SOTTO LE STELLE AL CASTELLO TUTTO GRATUITO

admin 15 Agosto 2025

Mercoledì 20 agosto 2025
Ore 21:00
Presso le mura del Castello Angioino Aragonese di Agropoli 📍
Ingresso gratuito

L’Associazione 🍀Liberi e Forti, con il patrocinio del Comune di Agropoli e la collaborazione di Cineteatro Eduardo De Filippo – Agropoli è lieta di invitarvi alla seconda serata della rassegna Cinema sotto le stelle.

Proietteremo “Così parlò Bellavista”, scritto e diretto da Luciano De Crescenzo, un’opera che ha segnato la storia del cinema italiano, capace di unire filosofia, umorismo e uno sguardo autentico su Napoli e la sua gente.

Saranno presenti:
Emilio Bolles, produttore del film
Tommaso Bianco, attore
Moderatore: Giovanni Landi

Un’occasione per rivivere un grande classico e ascoltare, direttamente dai protagonisti, aneddoti e curiosità nella cornice suggestiva del Castello Angioino Aragonese.

Per rendere la serata ancora più piacevole, l’atmosfera sarà informale e accogliente. Un’occasione per rilassarsi e godersi il cinema all’aperto in totale libertà.

L’ingresso è libero

Vi aspettiamo per una nuova serata di cinema, cultura e comunità.

CinemaSottoLeStelle #LiberieForti #Agropoli #CosiParloBellavista #LucianoDeCrescenzo #CinemaItaliano #CastelloAragonese #EventiAgropoli

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

img_4940-1

US AGROPOLI C’È IL NUOVO LOGO SIMBOLO DELLA RINASCITA

admin 15 Agosto 2025
img_4931-1

AGROPOLI,ROGO ALLE GINESTRE HA MESSO PAURA

admin 14 Agosto 2025
a786f8a8-6e73-43d0-bbe7-0cdf38e21d59-1

US AGROPOLI FUOCHI D’ARTIFICIO SUL MERCATO

admin 14 Agosto 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_4940

US AGROPOLI C’È IL NUOVO LOGO SIMBOLO DELLA RINASCITA

admin 15 Agosto 2025
img_4936

AGROPOLI,IL 20 AGOSTO SECONDA SERATA DEL CINEMA SOTTO LE STELLE AL CASTELLO TUTTO GRATUITO

admin 15 Agosto 2025
img_4931

AGROPOLI,ROGO ALLE GINESTRE HA MESSO PAURA

admin 14 Agosto 2025
a786f8a8-6e73-43d0-bbe7-0cdf38e21d59

US AGROPOLI FUOCHI D’ARTIFICIO SUL MERCATO

admin 14 Agosto 2025
3eec951f-c54e-4033-9cb9-3b8f3c5fc8f4

L’AGROPOLI C’È,TURCO ALLENATORE TEDESCO IL PRIMO BOTTO UFFICIALE

admin 13 Agosto 2025