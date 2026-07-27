AGROPOLI,IL 29 LUGLIO LA PROCESSIONE A MARE DELLA MADONNA DI COSTANTINOPOLI

Era stata rinviata per il mare un po’ mosso e Agropoli aveva reso omaggio alla sua Stella del mare solo per le vie cittadine e sul porto il 24 luglio giorno dedicato alla Vergine Maria venuta dal mare.

Una presenza massiccia a dimostrazione di come la capitale del Cilento ami la sua Madonna di Costantinopoli. Ora la capitaneria ha sciolto i dubbi e ha fornito la data al comitato festa.Il 29 mercoledì dopo la messa delle 18,30 La Madonna scenderà sul porto e si imbarcherà con il suo seguito di barche suggestivo e molto bello.

L’unica cosa purtroppo negativa è l’orario tardivo e la Madonna non può essere vista da chi non va in barca e rimane sulla costa.Nel passato il passaggio diurno della Madonna attirava ancora più fedeli e oggi rinunciano e rimangono a casa o non arrivano proprio ad Agropoli.Nel contempo però il passaggio della Madonna di Costantinopoli viene salutato dai fuochi d’artificio sul lungomare con la gara dei lidi a chi lo fa meglio.in nottata i fuochi pirotecnici in chiusura dei festeggiamenti.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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