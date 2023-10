AGROPOLI,IL BEERMANIA SUPERA SE STESSO L’OKTOBERFEST È STATO UN SUCCESSO

Conclusa la 14a edizione dell’Oktoberfest in Beermania ad Agropoli, bilancio super positivo.

Cinque pazze serate al Beermania a ritmo sfrenato di musica, pietanze bavaresi e fiumi di birra di Monaco. Presenze da tutto il Cilento e anche dalla provincia di Salerno e Napoli, un successo annunciato e confermato in tutto e per tutto. L’Oktoberfest in Beermania si conferma uno degli eventi più importanti di Agropoli, non ci resta che cominciare il countdown per l’edizione 2024. PER IL VIDEO CLICCA QUA

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...