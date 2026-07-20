AGROPOLI’IL CINEMA SOTTO LE STELLE APRE CON IL BOTTO GIANMARCO TOGNAZZI

Il Cinema sotto le stelle ritorna per la seconda edizione!

L’associazione Liberi e Forti, in collaborazione con Cineteatro Eduardo De Filippo e Mekanè Produzioni, e con il patrocinio del Comune di Agropoli, presenta la seconda edizione del Cinema sotto le stelle, 4 serate di cinema nella meravigliosa cornice del fossato del Castello Angioino Aragonese di Agropoli.

Si parte il 22 luglio con “Lo sposo indeciso”, ospite della serara, Gianmarco Tognazzi, protagonista del film, che dialogherà con Attilio Rossi.

Il 29 luglio proseguiremo con “Terapia di coppia per amanti”, ospite della serata Diego De Silva, scrittore e sceneggiatore del film.

Il 5 agosto sarà la volta dei “Corti indipendenti” 4 cortometraggi di giovani registi agropolesi, che saranno ospiti della serata.

Il 12 agosto chiuderemo con “Ammazzare stanca” ospite lo sceneggiatore Andrea Cedrola. Modera Giovanni Landi.

La rassegna si i serisce nel cartellone degli eventi estivi, costituendo un appuntamento che ha avuto grandissimo successo di pubblico nella prima edizione, e restituisce alla città una tradizione, quella del cinema all’aperto, che mancava da anni. Il cinema all’aperto, è nella tradizione Agropolese, immancabilmente associato alle estati degli anni sessanta, da lungo tempo assente e rappresenta quasi un ritorno ad un’identità culturale tipica degli anni d’oro delle estati agropolesi.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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