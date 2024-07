AGROPOLI,IL LIDO AZZURRO DIVENTA SUPER CON IL BEACH ARENA

Una scelta intelligente, una trovata geniale, rivalutare una zona di Agropoli in primo piano negli anni 60 e 70 e passata in secondo piano prima che l’amministrazione Alfieri la riportasse funzionale e agibile, è stato l’obiettivo che un gruppo di giovani di Agropoli stanno facendo già dallo scorso anno offrendo funzionalità, tornei di beach tennis e beach soccer, beach volley oltre che dotare l’arenile prima pieno di alghe ora liberato di un punto di attrazione in una città che offre ben poco oltre che di svago per tanti turisti. Quotidianamente c’è un giro di villeggianti, turisti e agropolesi che trova nella beach arena un luogo di ritrovo oltre che di divertimento a contatto con il mare in un’arenile bonificato e riportato ai fasti di un tempo. Tra poco cominciano i tornei e l’opera sarà completa

