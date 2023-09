AGROPOLI,IL PROCURATORE GRATTERI SPIEGA LA NDRANGHETA OGGI ARRIVA PALAMARA/VIDEO

Nell’ambito delsettembre culturale ancora una volta, èlaterza, il procuratore Gratteri ha presentato il suo ultim libro , “Fuori dai confini. La ‘ndrangheta nel mondo”, un’opera scritta a quattro mani con Antonio Nicaso Nicola Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la ‘ndrangheda. Ha indagato sulla strage di Duisburg e sull rotte internazionali del narcotraffico. Insieme ad Antonio Nicaso ha pubblicato, da Mondadori, numerosi bestseller: Fratelli di sangue, La Malapianta, La Giustizia é una cosa seria, La Mafia fa schifo, Dire e non dire, Acqua santissima, Oro bianco, Padrini e Padroni, Fiumi d’oro. Durante il corso della presentazione del libro il procuratore ad Agropoli ha toccato temi molto delicati come il rapporto tra la ndragheta e la nuova cocaina, come si è insiediata in Africa e come punta a coprire i social attraverso i quali usa un linguaggio codificato. Ha detto che la ndrangheta è stata sottovalutata e per questo motivo oara è presente in tutti i continenti. In basso i video degli interventi. Oggi pomeriggio arriva l’ex presidente dell’Anm Palamara al Sea’n clear di Stendardo al porto per presentare il suo ultimo libro Lobby e Logge. L’appuntamento è per le ore 18.00.

