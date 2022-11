AGROPOLI,IN 3000 PER IL TRENO DELLA MEMORIA IL GENERALE POLI: “LA MIGLIORE ACCOGLIENZA IN ITALIA”/VIDEO

Assiepati sotto il sole caldo di un autunno dai risvolti estivi circa 3000 persone tra sindaci, consiglieri, studenti e tanta gente comune richiamata da un momento storico straordinario e risvegliata dal sentimento dei ricordi di chi in guerra ha perso i propri cari. “Il treno della Memoria” grazie al comune di Castellabate con delibera di Giunta n. 200/2022 e apposita nota del sindaco Marco Rizzo si è proposta la fermata del treno della memoria del Milite Ignoto e quindi oggi 1 novembre ha fatto tappa ad Agropoli. per la capitale del Cilento ha avuto un significato molto importante come ci dice lo storico Ernesto Apicella: ” Il “Treno della Memoria”, allestito per commemorare il convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del “Milite Ignoto”. Il passaggio del “Treno della Memoria” è un momento storico per Agropoli e per tutto il Cilento.

Un’occasione per commemorare i tanti militari agropolesi caduti in guerra e due caduti civili: Angelo Landolfi ucciso dai tedeschi a Frascinelle, triste storia e Luigi Iorio, ferroviere, ucciso dai soldati tedeschi sulla vecchia Stazione Ferroviaria, il 14 giugno 1943, pochi giorni prima dalla sbarco delle truppe anglo-americane nel Golfo di Salerno, al quale il Comune di Agropoli ha dedicato il piazzale antistante la nuova Stazione Ferroviaria.” Partito da Trieste lo scorso 6 ottobre, il convoglio speciale che trasportò la salma del Milite Ignoto nel 1921, dopo aver girato l’Italia, si è fermato per la prima volta nella stazione ferroviaria di Agropoli-Castellabate per raggiungere poi Roma il prossimo 4 novembre. Il sindaco di Castellabate Marco Rizzo: “Un’importante nuova pagina per la storia di Castellabate che anticiperà quella dei suoi 900 anni e dell’ottantesimo anniversario del sommergibile Velella del prossimo anno.” E c’era la banda di Castellabate ha intonare le marce di circostanza, dall’inno nazionale al Silenzio passando per il Piave. Una full immersion nei ricordi con bandiere, drappi e vestiti che hanno riportato alla storia della liberazione dell’Italia. Un momento di alto prestigio umano e sociale come la finalità del treno della Memoria pronto ad arrivare nella capitale d’Italia con le spoglie del “Milite Ingoto”. Il Ministero della Difesa, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato e il supporto di Fondazione FS, celebra anche quest’anno l’anniversario su un nuovo itinerario.



Il convoglio è stato a Trento, Milano Porta Garibaldi , a Torino Porta Nuova. Il viaggio poi è andato per Aosta (arrivo il 10 ottobre), Genova Piazza Principe (l’11), Ancona (il 13), Perugia (il 14), L’Aquila (il 15), Campobasso (il 17), Bari Centrale (il 19), Potenza Centrale (il 20), Catanzaro Lido (il 22), Cagliari (il 26), Palermo Centrale (il 31). A novembre il convoglio si è fermato a Sapri, Agropoli, a Napoli Centrale il 3, a Roma Termini il 4 e, infine, a Roma San Pietro il 5.

Il treno storico allestito da Fondazione FS Italiane e dal Reggimento Genio Ferrovieri è composto da una locomotiva a vapore Gr. 740, un bagagliaio 1926, un carro K, due carrozze “Centoporte”, una carrozza “Centoporte a salone”, un carro “Carnera”, una carrozza prima classe Az 10.000, una carrozza “Grillo”, una carrozza cuccette tipo “1957 T” e una locomotiva diesel. A bordo sono presenti due mostre sulla storia del Milite Ignoto: una con cimeli storici e una multimediale.

Il viaggio del Milite Ignoto da Aquileia alla Capitale del 1921 – ricorda una nota – rappresentò una delle manifestazioni a cui gli italiani presero parte sotto la stessa bandiera, sentendosi un popolo unico e unito. In basso i video dell’arrivo ad Agropoli il più caloroso secondo il generale Flavio Poli capo delegazione. In basso i video della tappa di Agropoli. Sergio Vessicchio

Mi piace: Mi piace Caricamento...