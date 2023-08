AGROPOLI,IN 5000 PER EUGENIO BENNATO/VIDEO

Un altro grande successo in questa estate agropolese ricca di eventi e di occasioni di intrattenimento per tutti i gusti. Ieri sera è toccato alla musica popolare di Eugenio Bennato che ha fatto ballare e divertire le migliaia di persone intervenute nella nuova location spettacoli allestita presso il Centro Visite Trentova-Tresino, nell’ambito dell’iniziativa ” I giorni dell’affamato”. Un altro appuntamento riuscito tra i tanti proposti in programma. E l’estate degli eventi non è ancora terminata. L’assessore Apicella in barba a tutte le critiche è riuscito a convincere anche gli scettici facendo un agosto eccellente per presenze, eventi e qualità delle proposte. Gente ovunque a ballalre, lo abbiamo detto e lo ripetiamo è questa la strada giusta.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...