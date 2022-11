AGROPOLI,IN CASA NON VINCE PIU’,LA SCAFATESE LA RAGGIUNGE IN DIECI UOMINI

In trasferta l’Agropoli gioca meno peggio che in casa, lo affermano anche i risultati a parte la partita di andata della coppa Italia con il San Marzano. Una amara constatazione purtroppo ci pone davanti ad una coincidenza storica del momento biancoazzurro. Da quando a centrocampo ha il posto di titolare fisso e inamovibile Mincione perché i centrocampisti a turno danno forfait per infortuni e squalifiche. In più cè il caso Santonicola uno dei big della squadra lasciato in panchina e sostituito da un esterno Padovano, ottima la sua partita, poi messo in campo e sostituito dal tecnico con il quale probabilmente è ai ferri corti. Il clima burrascoso all’interno dello spogliatoio anche dopo la sconfitta di mercoledì con il San Marzano sta facendo perdere tempo e terreno prezioso all’Agropoli. Il feeling tra la squadra e l’allenatore sembra essersi esaurito eppure con la Scafatese l’avvio dei delfini è stato eccellente perchè i delfini hanno assaltato i canarini e sono passati in vantaggio con Padovano al 21′ il cui diagonale in area è entrrato in rete. L’Agropoli continua ad attaccare con ordine e raziocinio, Arevalo non serve ancora Padovano solo in area alla mezzora e il suo tiro si spegne sul fondo. Con il passare dei minuti la contesa si fa sempre più aspra, i giocatori in campo non fanno complimenti e la partita stranamente si alza di tono, ritmo e tecnica. Evacuo porta l’assalto alla porta agropolese, palla fuori ma lo stesso calciatore va in conflitto con l’arbitro e si fa espellere al minuto 36 dopo che Gesualdi ha respinto in angolo un tiro dalla distanza,

L’Agropoli che fino a quel momento era stata padrona del campo, in superiorità numerica, cala perchè Liquidato legge bene la partita e ridisegna la Scafatese in maniera perfetta con un Costantino super a centrocampo e due centrali sontuosi in special modo Esposito. nela ripresa l’Agropoli scoppia atleticamente, la Scafatese in 10 fa il bello e il cattivo tempo perchè rischia due volte di prendere l’imbarcata, ad un certo punto su un’azione personale Arevalo impegna il portiere in uscita e mentre stava per ribadire a porta vuota arriva Mincione e sbaglia tutto. Nonostante la suoperiorità numerica l’Agropoli soffre a centrocampo perchè Mincione gira a vuoto per il campo, Padovanno alla distanza non può coprire il ruolo di centrocampista ma non andava sostituito perchè è un elemento di spessore superiore e l’allenatore non ha avuto la lucidità di cambiare il modulo, mettere Pollio sulla linea dei tre e trasformare il nocivo 4-3-3 nel redditizio 3-5-2, avrebbe vinto la partita contro i 10 canarini rimasti in campo. E invece tenendo quel modulo fallimentare si è consegnato mani e piedi agli avversari che hanno trovato il pareggio con Costantino, l’ex di turno, a pochi minuti dalla fine. Il trend negativo continua, glielo abbiamo detto in tutte le salse all’allenatore questo modulo è fallimentare anche se lui ci ha vinto con l’Angri ma era un’altra squadra, il reiterato impiego di Mincione a centrocampo ha fatto calare di molto il reparto dove De Sio e Natiello devono tornare presto e dove Santonicola avrebbe potuto dare molto. Se in questa squadra Rekik oltre 100 presenze in serie d fa la panchina l’Agropoli deve vincere sempre altrimenti c’è qualcosa che non va e questo va affrontato dalla dirigenza insieme allo staff. Sbagliare è umano ma perseverare è diabolico. E ora si sta perseverando troppo. Sergio Vessicchio

LE PAGELLE

Gesulado 6 incolpevole sul goal ma non certo meglio di Paparella bocciato dall’allenatore. Se in porta non metti l’under devi mettere un portiere esperto e navigato non un under con la carta d’identità da non under

Pollio 6,5 uno dei pochi che ha salvato la faccia in una partita giocata male da tutti. Il ragazzo in vena ha chiuso sempre bene e con precisione, mai è andato in difficoltà, ha fatto bene sempre la diagonale e la scelta di tempo è stata sempre precisa.

Maiese D 6 è tornato a pieno ritmo e con l’impeto di sempre e fino a quando la squadra non ha rinculato.

Padovano 7 ha segnato es è un merito ma la sua presenza ha dato una ottima spinta a centrocampo, non andava sostituito

Follera 6 preciso nelle chiusure ma disorientato dopo l’uscita di Evacuo.

Pastore 6 nel complesso una buona partita anche nel dare il la a molte azione, qualche errore lo ha fatto ma ci sta.

Arevalo 5 non ha giocato all’altezza del suo livello tecnico e la squadra ne ha risentito.

Mincione 4 disorientato dal tono alto della partita, lui è un giocatore di categoria inferiore, ha fatto fatica ad entrare nelle dinamiche del gioco. Tuttavia, ripsetto ad altre gare ha messo un po più di grinta. Ha poi tolto dai piedi di Arevalo il gol del raddoppio.

Guillari 5 qualche spunto nel primo tempo, si è perso nella ripresa.

Lopetrone 5,5 la sua regia è straordinaria, quando tocca il pallone è delizioso ma si è perso nel modulo di una squadra scoppiata.

Maiese M 6 sta crescendo, è un attaccante ma in questa gara ha fatto più il centrocampista aggiunto nella fase di non possesso e se l’è cavatata benino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...