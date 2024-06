AGROPOLI,INCIDENTE GRAVE SULLA SUPERSTRADA TRE FERITI

È accaduto tra gli svincoli di Agropoli Nord e Sud tratto di strada tristemente famoso e dove era collocato l’autovelox. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno grave. Tre le auto coinvolte, una Fiat 500 L, una Jeep Renegade e un’Audi , quest’ultima ha sfondato il guardrail dopo l’impatto, rischiando di finire nella strada sottostante.

Tra i feriti anche una bimba, fortunatamente non grave, trasportata in ospedale per accertamenti. Ad avere la peggio è stato un 35enne di Battipaglia, trasportato in codice rosso all’ospedale di Vallo della Lucania dai sanitari giunti sul posto con i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli.

Gravi i politraumi riportati da un 35enne di Battipaglia, estratto in sicurezza dalle lamiere contorte dall’abitacolo e trasportato d’urgenza in codice rosso, all’ospedale ‘San Luca’ di Vallo della Lucania, dall’equipe dell’ambulanza della Croce Rossa di Agropoli intervenuta tempestivamente sul posto, con il supporto dell’automedica e di un’altra ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Scalo, unitamente ai vigili del fuoco del distaccamento agropolese. L’uomo, sottoposto ad alcol e droga test come da prassi ospedaliera in caso di incidenti gravi, è stato poi elitrasportato al “Cardarelli” di Napoli, con un elicottero del 118, per le gravi lesioni riportate a milza, fegato e costole.

Presso il presidio cilentano è stata condotta anche una ragazza di 20 anni di Castellammare di Stabila, in codice giallo: pare che stesse tornando a casa, con la famiglia, dopo aver preso parte ad una cerimonia nel Cilento. Rilievi del sinistro eseguiti dai carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, diretti dal cap. Giuseppe Colella.

