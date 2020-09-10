AGROPOLI ATTUALITA' AGROPOLI,INTERVISTA AL DIRETTORE DEL QUOTIDIANO DEL SUD ROBERTO NAPOLETANO/VIDEO admin 5 ore ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa PER VEDERE L’INTERVISTA CLICCA QUA http://www.canalecinquetv.it/news.php Tags: canalecinquetv intervista la grande balla nord roberto napoletano SUD Continue Reading Previous: FAIANO,IL BENVENUTO A DON MARCO VENTURA,LACRIME PER DON ROBERTO FACCENDANext: AGROPOLI,REGIONALI DOMENICA E LUNEDI’ COMIZI BIPARTISAN Articoli correlati AGROPOLI,REGIONALI DOMENICA E LUNEDI’ COMIZI BIPARTISAN Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI POLITICA AGROPOLI,REGIONALI DOMENICA E LUNEDI’ COMIZI BIPARTISAN admin 4 ore ago FAIANO,IL BENVENUTO A DON MARCO VENTURA,LACRIME PER DON ROBERTO FACCENDA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' FAIANO,IL BENVENUTO A DON MARCO VENTURA,LACRIME PER DON ROBERTO FACCENDA admin 17 ore ago AGROPOLI,E’ ATTIVA LA TERZA CAA DALL’ACQUA,UN SUCCESSO OLTRE OGNI LIMITE,LA SODDISFAZIONE DEL CONSIGLIERE DI BIASI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI ATTUALITA' AGROPOLI,E’ ATTIVA LA TERZA CAA DALL’ACQUA,UN SUCCESSO OLTRE OGNI LIMITE,LA SODDISFAZIONE DEL CONSIGLIERE DI BIASI admin 1 giorno ago EBOLI,TANZILLI NUOVO CAPITANO DEI CARABINIERI: “E’ LA MIA PRIMA ESPERIENZA AL SUD” Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' IN PRIMO PIANO EBOLI,TANZILLI NUOVO CAPITANO DEI CARABINIERI: “E’ LA MIA PRIMA ESPERIENZA AL SUD” admin 1 giorno ago AGROPOLI,IL DIRETTORE DEL QUOTIDIANO DEL SUD AL SETTEMBRE CULTURALE HA PRESENTATO IL SUO ULTIMO LIBRO: LA GRANDE BALLA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI ATTUALITA' AGROPOLI,IL DIRETTORE DEL QUOTIDIANO DEL SUD AL SETTEMBRE CULTURALE HA PRESENTATO IL SUO ULTIMO LIBRO: LA GRANDE BALLA admin 1 giorno ago CAPACCIO E PIAZZA TEMPONE DIVENTANO CAPITALE PER TRE GIORNI,SALEMME ATTESISSIMO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' CAPACCIO E PIAZZA TEMPONE DIVENTANO CAPITALE PER TRE GIORNI,SALEMME ATTESISSIMO admin 1 giorno ago