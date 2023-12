AGROPOLI,LA CARTOLIBRERIA L’OASI DEL RISPARMIO SI SPOSTA IN VIA PIAVE

Dopo 8 anni di attività in via Carmine Rossi, la cartolibreria “L’oasi del risparmio” di Manuela Frunzo si trasferisce e si rinnova in pieno centro cittadino in via Piave 17, in un locale più grande con ben 80 metri quadri di esposizione, cercando di offrire ancora maggiori servizi e prodotti, ampliando la linea ufficio e scuola perno trainante dell’attività, ma non solo questo ci saranno ingressi di nuove linee come la linea compleanni e la linea “promuovi il nostro territorio” che proporrà’ tanti gadget e souvenir con immagini della nostra Agropoli e di tutte le nostre bellezze del Cilento, ed ancora tanto altro.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...