Contrariamente al passato quando il sindaco di Agropoli ha fatto fare manifestazioni nonostante l’emergenza ed è stato molto largo di maniche nel non disporre chiusure che invece potevano provocare situazioni molto pericolose. Il provvedimento che invece ha fatto tutti contenti è stata la non riapertura delle scuole cosa che deve reiterare non appena ci sarà qualche politico o qualche governo che darà l’ok a farle riaprire perché la seconda ondata è stata favorita solo ed esclusivamente dalla riapertura delle scuole. Lo dicono i maggiori esponenti scientifici mondiali, lo afferma De Luca(leggi qua) Ancora dicono che le aperTure estive hanno favorito la seconda ondata, sbagliatissimo e fuorviante. Sono le riaperture delle scuole ad aver causato il tutto, basta vedere all’inizio di ottobre quanti erano i contagi e quanti ne erano a metà ottobre e a novembre (leggi qua) Il sindaco di Agropoli come tanti colleghi non ha ordinato la riapertura e ha fatto benissimo trovando ampio consenso in città dove il rischio è altissimo.

Tanti genitori ci scrivono e ci fanno presente che bisogna far arrivare al sindaco il messaggio di non riaprire le scuole. E’ evidente che devono essere i primi loro a non mandarceli tanto si sa promuoveranno tutti e con questa situazione non faranno lezione in classe ma solo chiasso e perdita di tempo ma favoriranno il contagio. Eppure ci sono le eccezioni, il non rispettabile pensiero di qualche madre sconsiderata che addirittura vorrebbe raccogliere firme per farle riaprire forse perchè non in grado di tenerli in casa o perché deve lavorare e intende parcheggiarli a scuola, è da reprimere sul nascere. La seconda ondata causata dalla riapertura delle scuole ha fatto oltre 30.000 morti e per questo motivo Conte e la Azzolina andrebbero ammanettati e buttate le chiavi e ad Agropoli c’è qualcuno che si stanca di tenere i figli a casa e li vorrebbe portare a scuola dove in questo periodo non imparano niente. Il sindaco di Agropoli non si sogni di riaprirle. Intanto se c’è qualche volantino con raccolta di firme per la riapertura delle scuola si farà sottoporre alla magistratura per evidenziare il tentativo di strage. Riaprire le scuole sarà un tentativo di strage, lo dicono i fatti e i numeri. Conte e la Azzolina aprendo le scuole hanno fatto una strage.