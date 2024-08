AGROPOLI,LA FESTA DELL’ANTICA TREBBIATURA ESALTATA DA UN DIVERSAMENTE ABILE

Agropoli, la Festa dell’Antica Trebbiatura a misura di disabile: “Esperienza bellissima”

Sono stato invitato da Paolo, un caro amico, a partecipare alla seconda edizione della Festa dell’Antica Trebbiatura che si tiene fino a domani, domenica 4 agosto, ad Agropoli, in località Frascinelle, via Cote 12, con ingresso libero. io e la mia famiglia, insieme a degli amici, ci siamo recati lì proprio giorno 30 luglio, all’inaugurazione“.

E’ questo l’inizio di una lettera che ha inviato alla redazione di salernonotizie.itEugenio Apicella, diversamente abile, che ha voluto rimarcare anche l’inclusività della manifestazione

“Non mi aspettavo – ha continuato Apicella – un’organizzazione così eccellente. È stata un’esperienza bellissima, sembrava di essere in un film western. Una manifestazione che nasce dalla passione per il proprio territorio e soprattutto dal voler condividere le antiche tradizioni popolari. Le persone che hanno lavorato per rendere questa festa “magica”, l’hanno fatto con il cuore e lo si percepisce.

Accoglienza, cibo, musica, allestimento, illuminazione sono state al TOP, a cominciare dal parcheggio custodito a pagamento, e gratuito per i disabili, ad arrivare ai tavoli con self service, ma supervisionati da un gruppo di ragazzi e ragazze che di continuo passavano a pulire i tavoli e sparecchiare.

I piatti venivano serviti sulle classiche cassette di legno della frutta, che venivano usate come vassoi. Un gruppo di musica popolare che girava tra i tavoli, ed un altro gruppo che suonava sul grande palco allestito si alternavano ed allietavano gli ospiti della festa.

E per finire c’era anche un drone che faceva riprese. Non vedo l’ora di ritornarci l’anno prossimo. Festa da 10 e lode, ne vale davvero la pena andarci. Grazie Paolo, e grazie a tutta l’organizzazione per averci fatto sentire a casa“.

