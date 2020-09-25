AGROPOLI ATTUALITA' AGROPOLI,LA MADONNA DI COSTANTINOPOLI HA IL NUOVO VESTITO admin 2 ore ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa E’ sempre bella la Madonna di Costantinopoli in qualsiasi modo si presenta.Ora ha un nuovo vestito che la comunità le ha voluto regalare. Tags: AGROPOLI MADONNA DI COSTANTINOPOLI vestito Continue Reading Previous: SE SI APRONO LE SCUOLE LE CITTA’ SARANNO PIENAMENTE CONTAGIATE IN POCHI GIORNI,DE LUCA BLOCCHI TUTTONext: DE LUCA: “ORA SIAMO PRONTI A CHIUDERE TUTTO”,PER IL MOMENTO NON APRA LE SCUOLE Articoli correlati DE LUCA: “ORA SIAMO PRONTI A CHIUDERE TUTTO”,PER IL MOMENTO NON APRA LE SCUOLE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' DE LUCA: “ORA SIAMO PRONTI A CHIUDERE TUTTO”,PER IL MOMENTO NON APRA LE SCUOLE admin 1 ora ago SE SI APRONO LE SCUOLE LE CITTA’ SARANNO PIENAMENTE CONTAGIATE IN POCHI GIORNI,DE LUCA BLOCCHI TUTTO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' SE SI APRONO LE SCUOLE LE CITTA’ SARANNO PIENAMENTE CONTAGIATE IN POCHI GIORNI,DE LUCA BLOCCHI TUTTO admin 2 ore ago AGROPOLI,IN DISTRIBUZIONE IL NUOVO LIBRO DI BRUNO MAUTONE SU RINO GAETANO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI ATTUALITA' AGROPOLI,IN DISTRIBUZIONE IL NUOVO LIBRO DI BRUNO MAUTONE SU RINO GAETANO admin 4 ore ago AGROPOLI,LO SCIENTIFICO PER IL MOMENTO NON APRE SAREBBE MEGLIO NON RIAPRIRE NESSUNA SCUOLA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI ATTUALITA' AGROPOLI,LO SCIENTIFICO PER IL MOMENTO NON APRE SAREBBE MEGLIO NON RIAPRIRE NESSUNA SCUOLA admin 17 ore ago AGROPOLI,SAVASTANO-PICARONE FLOP L’AMMINISTRAZIONE SI SPACCA SEGNALI DI BUFERA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI POLITICA AGROPOLI,SAVASTANO-PICARONE FLOP L’AMMINISTRAZIONE SI SPACCA SEGNALI DI BUFERA admin 1 giorno ago AGROPOLI,L’ANNUNCIO DEL SINDACO NUOVO CASO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI,L’ANNUNCIO DEL SINDACO NUOVO CASO admin 1 giorno ago