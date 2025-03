AGROPOLI,LAVORI A SAN FRANCESCO I DUBBI DI LEGAMBIENTE

Il Circolo Legambiente Stella Maris di Agropoli ha ufficialmente chiesto alle autorità competenti di verificare la legittimità dei lavori in corso nell’area costiera di San Francesco. In una lettera indirizzata al sindaco di Agropoli, al presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e alla Capitaneria di Porto di Agropoli, l’associazione ambientalista esprime forte preoccupazione per l’impatto ambientale degli interventi in atto.

Secondo quanto riportato da Legambiente, nei giorni scorsi una chiatta ha depositato blocchi di pietra sia in mare che sulla costa, mentre una ruspa ha modificato significativamente la morfologia della spiaggia, ampliandola di oltre cento metri e realizzando una strada sterrata che collega il parcheggio del resort San Francesco alla battigia. L’intervento, dall’evidente impatto sul paesaggio e sull’ambiente marino, ha suscitato clamore e preoccupazione, soprattutto perché l’area ricade all’interno del Parco Nazionale del Cilento,Vallo di Diano e Alburni, soggetta a vincoli ambientali e paesaggistici particolarmente stringenti.

