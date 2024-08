AGROPOLI,LAVORI SUL LUNGOMARE IN PIENA ESTATE ESPLODE L’ENNESIMA POLEMICA SINDACO INCAPACE

ANCORA UNA VOLTA IL SINDACO MUTALIPASSI DIMOSTRA LA SUA INADEGUATEZZA

In piena estate, l’altro giorno il sindaco dopo aver bloccato il lungomare San Marco scrive sui social:

“I lavori di manutenzione operati all’ingresso del lungomare questa mattina non sono stati interventi programmati ma improvvisi e di strettissima urgenza. Conseguenza del maltempo di ieri, sono stati decisi dall’Enel che lo ha comunicato a mezzo pec nella notte. Il traffico veicolare è stato regolato da semaforo mobile e sebbene vi siano stati disagi, come è immaginabile visto il periodo, l’intervento si è reso necessario per scongiurare l’interruzione di energia elettrica alla zona nord della città.

Non si tratta di “follia” come sostiene qualcuno, ma di buon senso.

P.S.: non sarebbe stato possibile attivare il divieto di sosta per i parcheggi prossimi all’area di cantiere in quanto lo stesso va apposto 48 ore prima dell’intervento e la pec, come detto, è giunta in nottata”

Il tutto ha fatto bloccare la città con file di auto e gente all’estremo dei nervi. Il sindaco non ha saputo trovare una situazione alternativa e si è nascosto dietro l”urgenza, la sua incapacità è sempre più tangibile. Se erano lavori di urgenza doveva essere capace di trovare una strada alternativa e quanto meno far predisporre un percorso che potesse evitare la vergogna. ma quando diciamo che si tratta di un sindaco fantasma comodo solo a chi deve fare i fatti propri lo sosteniamo perché ogni momento da sfoggio alla sua inadeguatezza. Prima se ne va è meglio è per tutti.

