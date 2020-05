Sono in molti che si stanno ribellando alla decisione del sindaco di Agropoli Adamo Coppola per la chiusura del lungomare.Dopo la presa di distanza del coordinatore cittadino di Forza Italia Emilio Malandrino (leggi qua)ora tocca all’ex assessore al commercio già segretario della democrazia Cristiana di Agropoli e passato alla storia come il Tormentino,Carmelo Leonetti,il quale scrive al sindaco e il suo è un atto di sfida al primo cittadino.Questo è il suo messaggio

“Cari amici Agropolesi siamo arrivati,Il nostro Sindaco pare che sia salito su di un ottovolante e vuole a tutti i costi primeggiare.Lo comprendo,plauso a quello fatto cu sta pandemia,e´ stato encomiabile ma mo basta:ora si e´´ messo in testa di stravolgere la viabilita` sul lungomare San Marco con progetti stratosferici privi di ogni senso,senza tenere conto di tanti fattori contingenti che si presentano:Che si debba fare qualcosa di certo non ci piove,ma che si faccia con cognizione di causa.Pensa di creare ,tre corsie dando spazio ai commercianti del posto,ma che significa il lungomare e´l ingresso nella cittadina che poi sfocia in Via Risorgimento con tanti commercianti, che se si fa la chiusura come dice lui,si divide l arteria in due tronchi,ci sara´ chi lavora e chi non fa niente.Poi,mi dici quale e´l arteria parallela idonea per far fluire il traffico.Infine pensa di mettere mani sulle spiagge libere,ma davvero vogliamo arrivare a rovinare anche il lembo di spiaggia di questo lungomare

.come fatto con il lido azzurro.Sindaco fermati e ragiona,trova si delle soluzioni ma non pensare di stravolgere l impossibile,se c era una soluzione l’avrebbe adottata chi ti ha preceduto e chi ti ha messo a quel posto.Caro Sindaco,Agropoli non e` tua ma degli Agropolesi,hai fatto un bel lavoro durante la pandemia,sei stato encomiabile ma devi ragionare,non imbarcarti in voli strategici,ragiona prima di dire che sono tutti d accordo.Poi mi spieghi,con chi hai parlato,i proprietari di bar e pizzerie hanno i loro spazi ben definiti,sono delle brave persone che spazi servono,a Giugno si ritorna quasi alla normalita` ma vuoi ragionare si o no.Sono altri i problemi che ha prodotto sta pandemia,ragiona,eppure non sei una scemo,sei una persona a modo,ma ho ragione di pensare che ti sei montato la testa.Vedi che la politica a volte gioca brutti scherzi da un giorno all altro ti puoi trovare dal trono alla polvere.Metti a posto sta tua prosopopea non sei il padrone di Agropoli e smettila cu ste editti bulgari.Chiama tutti a discutere,anche i membri dell´opposizione e anche tanti cittadini autorevoli che possono dare un contributo di idee e trova la soluzione giusta.No portarci allo scontro,perche´non essere tanto sicuro di vincere,ragione,pensa,pensa,pensa,ti cordati che io non mi fermo,continuero´ a combatterti sul piano politico e ti rintuzzero´ sempre,perche´ io Agropolese verace amo la mia Agropoli”