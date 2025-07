AGROPOLI,L’OKTOBERFEST IN BEERMANIA SI TRASFORMA E DIVENTA GRANDE.DA QUEST’ANNO IMPORTANTI NOVITÀ!

L’evento Oktoberfest si è svolto, fino alla 15 edizione nel 2024, presso il noto locale Beermania al lungomare San Marco. Vista la crescente adesione e domanda di partecipazione, per l’edizione 2025 l’organizzazione guidata da Rodolfo Sodano (gestore del Beermànìa) ha deciso di fare un grande e importante passo in avanti.

Grazie al patrocinio del Comune di Agropoli, sarà la prima volta che la città ospiterà un evento del genere con il montaggio di una tendostruttura al coperto, dalla capienza di circa 1.000 persone e con tutti i comfort dedicati. L’obiettivo è quello di trasformare questa festa in un evento di riferimento non solo per la nostra città, ma anche per il Cilento, la provincia di Salerno e la regione Campania, portando un pezzo di Monaco di Baviera nel cuore del nostro territorio.

Come ogni anno si potranno gustare piatti della tradizione bavarese, come lo stinco di maiale al forno, il pollo, la cotoletta schnitzel, würstel tipici, le famose bretzel e bere la famosa Oktoberfestbier, prodotta ogni anno appositamente per questa festa dall’atmosfera gioiosa e conviviale.

A rendere ancor più animata l’atmosfera sarà la musica, protagonista anch’essa durante ogni serata con una ricca programmazione.

L’evento offre un’esperienza unica nel suo genere, l’Oktoberfest con la sua ambientazione, il clima di festa, la cucina, la musica, rappresenta un momento da vivere per tutte le età.

L’obiettivo è ambizioso, il countdown è cominciato. “Oktoberfest Cilento”, dal 3 al 12 ottobre presso l’area mercatale in via Sandro Pertini uscita Agropoli Sud. Ein prosit!

