AGROPOLI,LUIGI BACCO ACCUSA: “SONO DISABILE E MI HANNO PRELEVATO L’AUTO CON IL CARRO ATTEZZI IN QUESTA CITTA’ MI SENTO SOLO”

Il grido disperato questa volta viene da una persona che ad Agropoli conoscono tutti per cui anche le sue condizioni di diabetico sono note. Si tratta di Luigi Bacco oltre 60 anni e alle prese ogni giorno, ogni ora, con le patologie che lo affliggono e che purtroppo lo limitano nella sua vita quotidiana. Il grido di allerme di Luigi bacco tocca il sentimento comune: ” L’altra mattina (come faccio sempre da due anni) mi reco presso il centro estetico di mia figlia ( via G. D’Annunzio) per farmi pulire e disinfettare i piedi diabetici con l’altra mia figlia che mi accompagna e mi sostiene per la strada e dobbiamo mettere la macchina in un vicoletto (via Gentile) perché il posto riservato ai disabili in via D’Annunzio è sempre occupato da auto senza cartellino esposto. Il giorno 08/11/2022 alle ore 8,30 parcheggiamo la macchina al solito posto e come sempre non abbiamo trovato nessun cartello stradale né fisso né removibile e sono andato a fare la terapia. Quando siamo andati a riprendere la macchina non c’era più ed al suo posto vi erano dei cartelli mobili di divieto di sosta per lavori stradali, qualche abitante del luogo mi riferiva che erano arrivati sul posto diversi carri attrezzi per caricare tutte le auto che erano in quella stradina. Ho dovuto chiamare un amico per farmi accompagnare a casa.

Nel frattempo mia moglie che era in ospedale a fare la fila per i miei medicinali ha dovuto lasciare la fila e andare a Santa Maria di C: presso la ditta IANNI a ritirare la mia auto pagando 150 euro più la multa. Ora mi domando se i cartelli non c’erano quale colpa ho. presumo che per ovviare all’errore fatto il giorno prima di non avvisare gli automobilisti di non parcheggiare per lavori in corso siamo stati dimenticati di piazzarli quindi hanno provveduto dopo aver fatto rimuovere le auto. Premetto che io sono disabile e sulla macchina era è c’è sempre esposto il cartellino dei disabili. Ora mi domando se gli errori non sono miei perché devo pagare io e tanti altri che avevano parcheggiato lì. Ti ringrazio per l’interessamento ma i disagi sono stati solo i miei, l’autorità non si dimostra così.” Difficile pensare ad un accanimento contro Luigi Bacco anzi penso che il nuovo comandante con la vice come anche cauceglia sono molto sensibili a situazioni del genere. Il problema che Agropoli è nel totale abbandono e la solitudine di Lugi Bacco è comune a tante altre persone. Un’amministrazione che pensa solo alla spartizione del potere porta a questi eccessi.

