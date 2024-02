AGROPOLI,L’URLO DI MALANDRINO : “ TROPPI FURTI IN CITTÀ AMMINISTRAZIONE ASSENTE”

Torna a ruggire Emilio Malandrino il segretario cittadino di Forza Italia il quale pone l’accento sulla sicurezza dopo i reiterati furti delle ultime ore. Il suo comunicato è durissimo:

AGROPOLI: FURTI IN ATTIVITA COMMERCIALI IN PIEN0 CENTRO E NON SOLO . FURTI NELLE ABITAZIONI IN CENTRO E NELLE PERIFERIE.

Siamo alla più totale deriva delinquenziale mai registrata nella nostra città e nell’intero Cilento. Questa è una reale emergenza SICUREZZA. Questo è un reale ALLARME SOCIALE. È qui che, a mio parere, l’amministrazione dovrebbe porre l’impegno per la prevenzione, l’incolumità e la sicurezza dei propri cittadini. È qui che una attenta compagine politica dovrebbe impegnarsi a studiare deterrenti, controlli, Sorveglianza ed ogni altra azione utile alla tutela del territorio e dei suoi abitanti. È qui che andrebbe sollecitato ed impegnato il capo della Polizia Locale , di concerto con Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato ad impegnarsi con tutte le sue forze, i suoi uomini, le sue energie ad adottare azioni di controllo serrato, di attività repressive sanzionatorie e punitive verso chi delinque , anziché essere stimolato ed indotto a “distrarsi” con farraginosi, articolati e, verosimilmente, inesatti e lontani dalla realtà, comunicati e precisazioni giustificativi per l’attuazione di uno stravagante, inopportuno e reiterato PROGETTO AUTOVELOX che ha, finora e nel tempo, prodotto solo ed esclusivamente vessazioni ai danni dei cittadini e dei contribuenti senza avere alcun effetto di reale tutela, prevenzione e controllo della sicurezza come si vorrebbe far passare.

AGROPOLI HA BISOGNO DI REALE CONTROLLO E SICUREZZA SUL TERRITORIO ORA PIÙ CHE MAI. AI SUOI CITTADINI NON SERVONO “MASCHERATI” STRUMENTI ELETTRONICI PER OTTENERE “FASULLA” PREVENZIONE E SICUREZZA SULLA INCOLUMITÀ PERSONALE, SERVE ALTRO. SERVE UNA CLASSE DIRIGENTE SERIA, INTELLETTUALMENTE ONESTA CHE SAPPIA DIFENDERE LA COMUNITÀ NEL SUO PROFONDO CON CORAGGIO , AUTOREVOLEZZA E SENZA INGANNI.

Provvedimenti seri, non

AUTOVELOX E DINTORNI…..

Dott. Emilio Malandrino Coordinatore cittadino Forza Italia

