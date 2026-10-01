1 Ottobre 2026

AGROPOLI,MAROTTA SULLE ORME DI PROCIDA

admin 1 Ottobre 2026

Dal sogno al parquet: la determinazione del giovane talento Antonio Marotta.


AGROPOLI – Nato il 3 dicembre 2013 ad Agropoli, Antonio Marotta è la dimostrazione viva di come la passione e la determinazione possano trasformare un grande sogno in realtà. Fin da piccolo, la sua vita si è intrecciata a doppio filo con la pallacanestro: ha infatti iniziato a muovere i suoi primi passi sul campo ad appena 7 anni, muovendo le prime leve con la maglia dell’Olimpia Agropoli.
Il suo talento naturale non è passato inosservato. Selezionato per rappresentare la Campania nel torneo regionale insieme ad altri giovani atleti della zona,

Antonio ha saputo mettersi in luce grazie a prestazioni di altissimo livello. È stato proprio durante questa prestigiosa vetrina che è arrivata la svolta: notato dagli osservatori, ha sostenuto e superato con successo il provino per entrare a far parte della Scandone Avellino.


Ma la vera sfida per il giovane cestista non si è combattuta solo sul parquet. All’età di soli 12 anni, dimostrando una straordinaria maturità e un coraggio fuori dal comune, Antonio ha compiuto una scelta di vita importante: allontanarsi dalla propria famiglia e trasferirsi da solo ad Avellino per inseguire la sua passione. Oggi vive, studia e gioca nella città irpina, affrontando ogni giorno le sfide quotidiane e del campo con la stessa grinta che lo ha sempre contraddistinto.
Un futuro luminoso attende questo giovane atleta, pronto a dimostrare che con il sacrificio e l’amore per lo sport nessun traguardo è davvero impossibile. E sulle orme di Procida giocatore della nazionale italiana di origini agropolesi guardiamo a questo talento con prospettive importanti e lusinghiere,le basi ci sono tutte.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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