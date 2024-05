AGROPOLI,MILITELLO IN ARRIVO DIRETTA CANALECINQUETV DALLE 18,30

Militello sta per arrivare ad Agropoli dove prenderà parte agli Eroi del calcio presentando in piazza Vittorio Veneto il libro “Giuliettà e na zoccola” nella terza edizione. La presentazione comincerà alle 18,30. Domani mattina il popolare inviato di Striscia lo stricione sarà per le strade di Agropoli per cercare di intervistare degli agropolesi per un servizio. La serata sarà in diretta su www.canalecinquetv.it

Militello sarà ospite del Ristorante Ciccio nella foto appunto con il titolare e dell’Hotel Mare dove pernotterà come Careca. Appuntamento per le 18,30 in piazza Vittorio Veneto.

