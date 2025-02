AGROPOLI,MONDELLI LASCIA LA LEGA DI SALVINI IL CARROCCIO PERDE PEZZI

Imprenditore di successo, con premi provenienti da ogni contesto, affermato professionista nel settore dell’immobiliari e non solo, persona molto perbene Costabile Mondelli segretario cittadino della Lega di Salvini lascia il partito. Una scelta meditata e piena di significati che mira al coinvolgimento di tante forze per cercare di risanare la politica cittadina la quale versa in condizioni vergognose. E’ già arrivato al capezzale dell’Agropoli calcio salvandola da un quasi certo fallimento. Ora punta decisamente ad un ruolo da protagonista nella politica. La sua motivazione nel comunicato che vi proponiamo di seguito:

COMUNICATO DIMISSIONI

Dopo un percorso intenso e ricco di sfide, ho deciso di lasciare la lega e di dimettermi dall’incarico di coordinatore cittadino di Agropoli.

Questa scelta, maturata con serenità arriva dopo aver raggiunto gli obiettivi che mi sono prefissato.

Sono grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo cammino, in primis all’onorevole Attilio Pierro, che ritengo prima di tutto un amico, dai colleghi politici e ai cittadini che hanno creduto nel nostro progetto.

Il mio impegno politico non si esaurisce qui: continuerò a lavorare per il bene comune. Per il progresso del nostro territorio, ponendo sempre al centro i valori della partecipazione, del dialogo e della responsabilità.

Concludo questo capitolo con la soddisfazione di aver dato il massimo e con la determinazione di affrontare con entusiasmo nuove sfide per Agropoli e il Cilento.

Mondelli sta ricevendo offerte da molti partiti ma sta declinando, per il momento apparentemente è in pausa di riflessione ma la sua scelta è già fatta e sarà comunicata prossimamente. Una cosa è certa sarà protagonista della vita politica locale e provinciale ma forse anche regionale.

LE REAZIONI

Il più scuro in volto è senza ombra di dubbio Pierro il parlamentare cilentano che aveva riposto grande fiducia in Mondelli e ha cercato di convincerlo fino alla decisione ufficiale. I due rimangono in buoni rapporti perchè Mondelli non ha niente contro il Carroccio ma la sua scelta è frutto di una strategia ancora sconosciuta e presto però pubblica. La notizia anche nella politica agropolese ha avuto un clamore perchè sembra che Mondelli vorrebbe dare una scossa anche alle condizioni disagiate della città di Agropoli dove l’amministrazione brancola nel buio dopo il caso Alfieri.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...