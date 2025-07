AGROPOLI,NELLA ZTL DANNI ALLE AUTO

Questa notte, in via Vincenzo Bellini, una traversa di via Granatelle, sono state danneggiate una decina di automobili, hanno bucato le ruote a tutte le macchine parcheggiate che non avevano il tagliando della ztl, essendo la zona a traffico limitato. Un atto vandalico vergognoso.

LA ZTL

Da quest’anno è stata attivata una telecamera per la ztl. Ma c’è una cosa strana, la strada è a senso unico a scendere e poi si immette su via San Francesco ma la telecamera anziché essere posizionata ad inizio strada (lato sopra) è stata installata alla fine (intersezione con via San Francesco).Tra l’altro chi scende con la moto non autorizzato non sarà mai sanzionato considerato che la targa è dietro

Inoltre la ztl è attiva dalle 20,00 alle 5,00 di mattina. Per questo motivo se uno entra in via bellini prima delle 20 00 e va via dopo le 5,00 non sarà mai possibile sanzionarlo

Onde evitare poi che succedono episodi del genere con il rischio che possono degenerare in qualcosa più grave

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...