AGROPOLI,NOTTE DA INCUBO IN PIAZZA VITTORIO VENETO DELINQUENTUCCI CON IL PALLONE SEMINANO IL PANICO

E’colpa prima dei genitori e poi di un’amministrazione scadente protesa solo a gestire il potere per interessi personali, la scadente classe politica attuale( una delle peggiori di sempre)ha abbondanato la città al proprio destino con assessori e consiglieri a fare solo babà per ottenere ancora il voto e continuare a gestire la cosa pubblica come una propietà privata.

Regge solo la macchina amministrativa e burocratica dell’Ente dove per fortuna c’è Capozzolo e qualche altro che reggono la baracca. La città è lasciata nel più totale abbandono. La notte scorsa è stata l’ennesima a rischio per persone diversamente abili, per gente seduta davanti ai tavolini e per i passanti del sabato sera tra i quali tanti turisti ancora presente nella ridente cittadina e molti anziani costretti a scanzarsi dalle pallonate. Un gruppo di delinquentucci con il pallone hanno preso di mira le vetrina dell’Immobiliare Nunziata, del punto vendita di Moderato con pallonate violentissime e con partitelle a ranghi misti, dalle 22,00 a notte fonda è stata una guerra, l’ennesima, dei ragazzini delinquentucci agropolesi e figli di agropolesi( i genitori dovrebbero vergognarsi) i quali hanno seminato il panico in piazza.

Il posto nel quale si metto a delinquere con il pallone è all’imbocco di via Carmine Rossi tra l’immobiliare Nunziata e Moderato dove avviene di tutto e di più, basta vedere le telecamere e si nota lo scandaloso comportamento di questi delinquentucci i quali a chi gli ha fatto notare che li non si può giocare a pallone hanno risposto con invettive e sfottò. Questa è la città di Mutalipassi, questa è lo specchio di un’amministrazione che non ha rispetto della propria città. Gli amministratori ormai ci sono solo per fare i cazzi loro, a pochi mesi delle elezioni fanno clientela e se ne sbattono della città lasciata in balia delle onde. Il sindaco dovrebbe vergognarsi di come sta gestendo Agropoli e con lui i suoi complici. Avevamo deciso di soprassedere, di non intervenire più nelle beghe di paese ma è troppo forte il nostro amore verso Agropoli per stare sempre zitti. L’istinto è questo vedere Agropoli ridotta in questo modo fa male, molto male. Rinnoviamo l’ennesimo appello alle forze politiche e amministrative di Agropoli, bisogna salvaguardare questa cittadina e non lasciarla in mano a delinquentucci che oggi la violentano con le pallonate indisturbati domani, gli stessi, la violenteranno in modo molto più grave. La mancanza di controlli, l’agire indisturbati di questi moccosi figli di puttana, incucca loro la voglia di trasgredire le regole senza essere puniti o redarguiti per le regole non rispettate. I delinquentucci di oggi che giocano a pallone in piazza saranno i potenziali assassini di questa città, questo significa non intervenire. Mutalipassi il cerimoniere si faccia l’esame di coscienza insieme ai suoi coinquilini di piazza della repubblica e si passasse la mano per la coscienza. D’altra parte se gli amministratori fanno babà invece di amministrare e anche conseguenziale che i minori devastano la piazza con il pallone notte e giorno. La misura è colma si spera che alle prossime elezioni il popolo non controllato ( i controllati sono coloro che hanno avuto da questi politici) possano spazzarli via. Alla fine la prossima e imminente tornata elettorale si ridurrà a due fazioni, chi ha avuto piaceri e posti dall’attuale amministrazione e i non controllati gli uomini liberi senza impegni. Sergio Vessicchio

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