AGROPOLI,OGGI È DOMANI IL GRANDE BASKET FEMMINILE

Agropoli il 23 e 24 settembre torneo” TERRANOVA “di Basket femminile con squadre di Serie A1 organizzato dalla NEW BASKET AGROPOLI PAESTUM

In campo si affronteranno le formazioni:

PB63 Battipaglia Magnolia Campobasso Oxygen Roma

Eirene Ragusa

La Eirene Ragusa è allenata da Lino Lardo, coach della Nazionale Senior Italiana.

Il fischio di inizio del quadrangolare, al Pala Di Concilio di Agropoli, è sabato 23 alle ore 18.00 Magnolia Campobasso – Eirene Ragusa

ore 20.00 PB63 Battipaglia – Oxygen Roma

Domenica 24 alle ore 17,00 finale 3/4 posto, ore 19.00finale 1/2 posto

La manifestazione sportiva avrà ,alle ore 16.00, un preludio con l’incontro amichevole tra la New Basket Agropoli Paestum e Mariglianosquadre che partecipano al campionato di Serie BFemminile. Gara che si annuncia interessante considerato il valore delle atlete di entrambe le squadre. Nel roster della PB63 Battipaglia, ci sono anche atlete che disputeranno con la New Basket Agropoli Paestum il campionato di Serie BFemminile, già vinto l’anno scorso.Il campionato cadetto inizierà il 29 ottobre con

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...