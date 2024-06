AGROPOLI,PAOLA DE FEO RIENTRA IN FRATELLI D’ITALIA

“Rientro in fratelli d’Italia, perché i valori, i rapporti personali, valgono più di ogni altra cosa” Queste le parole di Paola de Feo che annuncia il suo ritorno nel partito di Giorgia Meloni.

“Rientro in fratelli d’Italia perché è la mia casa, ho un cuore che batte a destra e in questo momento cruciale in vista delle elezioni europee non posso sottrarre sostegno al partito e all’amico Alberico Gambino, come ho sempre fatto. Deve essere questo lo spirito di chi ha nel sangue i nostri colori.

Ringrazio il Presidente provinciale Giuseppe Fabbricatore, il dirigente provinciale Claudio Pignataro e il coordinatore di zona Cilento- Nord Modesto del Mastro per la vicinanza e l’estremo sostegno alla mia persona e all’intero territorio. Da militante di questo partito non posso che farprevalere i sentimenti, quei sentimenti che, con tanto sacrificio, ci hanno portato dal 3% al 26%. Quando il partito ha avuto bisogno ci sono sempre stata e così sarà anche questa volta, metterò tutto da parte facendo prevalere gli stessi valori e sacrifici che ci hanno contraddistinto nella storia di questi anni.”

