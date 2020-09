Domenico Amato fa della sua bandiera oltre che il centrodestra,la coerenza.Uomo pulito,serio e pieno di valori che ha speso una vita per il berlusconismo e Berlusconi gettando sempre il cuore oltre l’ostacolo e posizionandosi sempre sul liberismo e i valori del polo azzurro.Da qualche tempo è migrato anche lui nella Lega di Salvini di cui ha sposato le battaglie e e le iniziative.Una cosa un po comune a tanti nel centrodestra per controbattere gli ideali di sinistra di cui è fervente oppositore.Molto attivo nel successo di Basile al senato e di Sofo alle europee è un punto fermo del partito ad Agropoli,le sue iniziative sono spesso prese ad esempio in tutta la provincia ed è sicuramente un valore aggiunto anche in vista delle prossime iniziative del partito locale di cui potrebbe essere fervente trascinatore nella composizione dei nuovi quadri dopo il commissariamento.Poi l’incontro con Valentino Di Brizzi oggi suo candidato alla regione,Valentino è un uomo di area,sempre fedele ai valori azzurri anche lui è andato a cercare fortuna nella Lega visto il pressapochismo scandaloso con il quale è gestito il partito di Forza Itala a Salerno e in provincia.Imprenditore,editore di prestigio Valentino Di Brizzi rappresenta un valore aggiunto per una terra ricca di valori,di arte e di cultura come il Vallo di Diano dal quale,in passato,sono partiti illustri nomi della politica nazionale.Domenico Amato spiega le ragioni del suo appoggio a Valentino Di Brizzi:

Ormai sono tanti anni che faccio politica più di 30anni ,ho militato sempre nel centrodestra .Politica fatta da me nel mio piccolo, mai per convenienza mai per un tornaconto o altro, di certo non sono mancate richieste dalla parte avversa non sono stato mai in vendita e ho rispedito sempre al mittente a volte anche ad un amico ho detto di no.La politica non è convenienza…ho perso tante battaglie ma cammino a testa alta e non devo nulla a nessuno …il mio voto non è stato mai vincolato..Ma la cosa che mi fa schifodella politica sono le correnti quelle che si creano in taluni partiti e in tutti i partiti, le fronde come si suol dire..queste creano danni enormi ai partiti e anche abbiamo assistito a governi cadere per questo..Chi milita in un partito deve capire che apparteniamo a esso ..tutti in egual modo ,il discriminarsi tra le varie correnti porta alla fine di un partito, se va bene lo limita e lo rende più debole.Ho sempre sostenuto che non sempre un coordinatore di partito sia un leader,a volte anche un semplice militante può diventare un leader…non avendo una carica politica in un partito. Solo chi riesce a gestire e non fa prolificare correnti in un partito…e si fa voler bene ..si fa seguire e lo stesso viene a sua volta cercato , be’ questo è un vero leader ..persona che vuole il bene di un partito…e’ sa che il nemico non è tra gli amici militanti..ma dalla parte opposta…Oggi la mia battaglia alle regionale è contro la sx di De Luca…è do sostegno alla LEGA aiutando l’amico Valentino Di Brizzi in cui mi identifico,entrambi abbiamo militato da sempre col cdx…entrambi facciamo politica per passione, entrambi per il territorio dove viviamo….Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno ad aiutare VALENTINO in questa campagna elettorale. E ‘grazie anche agli altri miei amici di partito e non ,che sosterranno altri candidati Lega..Auguri a tutti i candidati Lega Valentino di Brizzi Anna Pia Strianese Aurelio Tommasetti Gisella Botticchio Renato Vicinanza Sebastiano Odierna Attilio PierroImma Famularo Dante Santoro ….in bocca al lupo da un semplice tesserato.