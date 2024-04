AGROPOLI,PRANZO DI ACCOGLIENZA PER CARECA ALL’HOTEL MARE PREMIO NELL’AULA CONSILIARE

Un pranzo sublime ha accolto Antonio Careca il compagno di reparto in attacco di Diego Armando maradone nel Napoli dei 2 scudetti e della coppa Uefa. Un grande campione che oggi alle 18,30 riceve il premio Vincenzo margiotta nell’ambito della rassegna “Gli eroi del calcio”. All’Hotel Mare il campionissimo è stato accolto con un pranzo a base di pesce nel quale non poteva mancare la mozzarella tra gli antipasti. Tutto cucinato con grande ed esemplare sapienza dallo chef. La manifestazione prevista in piazza Vittotio Veneto è stata spostata nell’aula consiliare del comune di Agropoli per il perseverare delle condizioni atmosferiche. Domani arriva Tacconi sul palco.

