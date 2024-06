AGROPOLI,PRESENTATO IL LIBRO DI UMBERTO GRIECO SU SAN FRANCESCO

Nell’ambito delle iniziative culturali promosse dall’Associazione “Spirito francescano”, è stato presentato, nell’Aula Consiliare del Comune di Agropoli, il saggio “Sulla scia di Francesco – alla ricerca di una nuova economia” di Umberto Grieco, edito da L’argolibro.

Il saggio esplora il pensiero degli uomini di Chiesa e dei laici, alla ricerca di una nuova economia: un’economia capace di portare sollievo al nostro mondo “dominato dalla globalizzazione e segnato dall’uso indiscriminato delle risorse naturali, da troppi sprechi, troppe iniquità e troppe ingiustizie, che stanno degradando l’ambiente e mortificando la vita umana in vaste zone del pianeta”.

In questa ricerca, un approdo sicuro è Francesco, il “poverello di Assisi”, il cui “messaggio umano e culturale – che è rigoroso e durissimo in termini di rinuncia, di umiltà, di povertà – è irresistibilmente accattivante, perché insegna l’amore, la solidarietà, il rispetto per tutti gli uomini e per tutte le cose: un messaggio che si conferma, oggi, di grande attualità per contrastare quella che papa Bergoglio definisce la “globalizzazione dell’indifferenza”, cioè la tendenza generalizzata – da parte di coloro che detengono il potere – a disinteressarsi delle povertà e delle diseguaglianze che affliggono il mondo”.

La presentazione, con inizio alle ore 18.15, è stata introdotta da Paolo Avella, Presidente dell’Associazione Spirito francescano, cui sono seguiti i saluti istituzionali del Sindaco Roberto Mutalipassi, di Francesco Crispino, Consigliere delegato alla cultura, di Franco Alfieri, Presidente della Provincia, di Giuseppe Coccorullo, Presidente del Parco Nazionale del Cilento Diano Alburni, di don Bruno Lancuba, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo.

I relatori, presentati da Milena Esposito di L’argolibro, sono stati Antonio Capano e lo stesso autore, Umberto Grieco.

La cerimonia di presentazione si è conclusa con il concerto “NOTE d’inCANTO” (pianoforte, violino e voce soprano) nella Chiesa Santa Maria delle Grazie.

