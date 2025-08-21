AGROPOLI,PRESENTATO IL SETTEMBRE CULTURALE ARRIVANO BERTINOTTI RANUCCI RED CANZIAN UN LIBRO SU PAOLO SERRA
1 settembre ore 19.00 XIX edizione “BRAVO È BELLO”
2 settembre ore 19.00 “NAPOLI DUE VOLTE AL Di’”, Amedeo Colella
3 settembre ore 19.00 “L’AVVOCATO BRIGANTE”, Anna Maria Pipolo; ore 20.30 “IL PONTE DI FERRO” Francesco Botti e Franco Maldonato
4 settembre ore 19.00 “PAOLO SERRA, IL SINDACO GENTILUOMO” Elvira Serra
5 settembre ore 19.00 “LA SINISTRA CHE NON C’E’” Fausto Bertinotti
6 settembre ore 19.00 “L’ENIGMA DI GARLASCO” Flaminia Bolzan
7 settembre ore 19.00 “IL CABINATO SCOMPARSO” Pietro Speranza
8 settembre ore 19.00 “LA CANARIA” Mara Fortuna
9 settembre ore 19.00 “CONGIUNTIVI SBAGLIATI” Chiara De Silva
10 settembre ore 19.00 “LA MUMMIA DI LENIN” Ezio Mauro
11 settembre ore 19.00 “LA SCELTA” Sigfrido Ranucci
12 settembre ore 19.00 “LONDRA, I LUOGHI DEL POTERE” Marco Varvello
13 settembre ore 19.00 “NON SI UCCIDE IL PASSATO” Letizia Vicidomini
14 settembre ore 19.00 “IL CIELO SU VIA PADOVA” Daria Colombo
15 settembre ore 19.00 “KILOMETRI” Gli scrittori della polvere AA.VV.
16 settembre ore 19.00 “IL CONTASTORIA DI VIGATA” Gaetano Savatteri
17 settembre ore 19.00 “VIAGGIATORI STRAORDINARI” Marco Valle
18 settembre ore 19.00 “COME IL TRALCIO ALLE VITE” Nicoletta Romanoff
19 settembre ore 19.00 “NUN FATE CASO AR DISORDINE” Federico Palmaroli
20 settembre ore 19.00 “LEONE XIV LA VIA DISARMATA E DISARMANTE” Antonio Preziosi
21 settembre ore 18.00 “MARE NOSTRUM” Lorenzo Cipriani; ore 19.30 “LE VOCI DI VIA DEL SILENZIO” Elvira Serra
22 settembre ore 19.00 “IL VELO DI LUCREZIA” Carla Maria Russo
23 settembre ore 19.00 “EDUCAZIONE CRISTIANA DI UNA FAMIGLIA” Antonella Prudente ed i suoi allievi; ore 20.00 “QUARK SOCIALI E SIMBOLOPATIA” Arnaldo Miglino
24 settembre ore 19.00 “MALBIANCO” Mario Desiati
25 settembre ore 18.30 “COME L’ARANCIO AMARO” Milena Palminteri
26 settembre ore 18.30 “TUTTO QUELL’AMORE” Caterina Infante; ore 20.00 “Etica P.A.” Vito Rizzo
27 settembre ore 19.00 “LE ALI DEI SOGNI SOSPESI” Benedetta Baglieri; ore 20.00 “NAPOLI HA PERSO MAMMÀ” Milena Cicatiello
30 settembre ore 18.30 “CENTO PAROLE PER RACCONTARE UNA VITA” Red Canzian