AGROPOLI,PRESENTATO OKTOBERFEST CILENTO SÌ PARTE IL 2OTTOBRE
Dopo lo strepitoso successo dello scorso anno con 30.000 presenze registrate, si è tenuta presso l’Hotel Serenella di Agropoli la Conferenza Stampa di presentazione ufficiale della seconda edizione dell’Oktoberfest Cilento.
Rodolfo Sodano ideatore e organizzatore dell’evento ha evidenziato le principali novità di questa edizione a partire dalla tendostruttura più grande da ben 2.000 metri quadri da poter ospitare fino a 1.500 posti a sedere. Artisti presenti durante tutte e dieci le serate provenienti da tutta la Campania. Il sabato e la domenica ci sarà la possibilità anche di pranzare a partire dalle ore 12:00.
In questi giorni si comincerà con il montaggio dell’enorme “tendone della birra” presso l’area mercatale uscita Agropoli Sud dove dal 2 all 11 Ottobre si scatenerà una dieci giorni di cibo, musica, divertimento e tanta birra.
Attese presenze anche da fuori regione.
Un evento che punta a trasformare questa festa in un punto di riferimento per il Cilento, la provincia di Salerno e la regione Campania, portando un pezzo di Monaco di Baviera nel cuore del nostro territorio; ulteriore obiettivo sarà anche quello di far conoscere ed
apprezzare il mondo della birra e la sua dimensione conviviale, creando un legame con la cultura cilentana.
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