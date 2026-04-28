29 Aprile 2026

AGROPOLI,PRESTO LATITANTE PER ABUSI SU MINORE

admin 28 Aprile 2026

Ricercato dal 2024 per abusi su una minorenne, preso ad Agropoli il 71enne Giuseppe Pignalosa diventato irreperibile dopo una condanna a sei anni e mezzo di carcere.

Gli abusi risalgono al 2012. Il 71enne aveva fatto perdere le sue tracce rifugiandosi in un appartamento del comune cilentano dove è stato rintracciato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati nelle indagini dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, dopo ripetuti e continui appostamenti. I militari dell’arma hanno circondato l’edificio e hanno poi fatto irruzione nell’abitazione per catturare il latitante.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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