AGROPOLI,PRESTO LATITANTE PER ABUSI SU MINORE
Ricercato dal 2024 per abusi su una minorenne, preso ad Agropoli il 71enne Giuseppe Pignalosa diventato irreperibile dopo una condanna a sei anni e mezzo di carcere.
Gli abusi risalgono al 2012. Il 71enne aveva fatto perdere le sue tracce rifugiandosi in un appartamento del comune cilentano dove è stato rintracciato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati nelle indagini dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, dopo ripetuti e continui appostamenti. I militari dell’arma hanno circondato l’edificio e hanno poi fatto irruzione nell’abitazione per catturare il latitante.