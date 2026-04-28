AGROPOLI,PRESTO LATITANTE PER ABUSI SU MINORE

Ricercato dal 2024 per abusi su una minorenne, preso ad Agropoli il 71enne Giuseppe Pignalosa diventato irreperibile dopo una condanna a sei anni e mezzo di carcere.

Gli abusi risalgono al 2012. Il 71enne aveva fatto perdere le sue tracce rifugiandosi in un appartamento del comune cilentano dove è stato rintracciato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati nelle indagini dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, dopo ripetuti e continui appostamenti. I militari dell’arma hanno circondato l’edificio e hanno poi fatto irruzione nell’abitazione per catturare il latitante.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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