Da stasera e per 3 giorni ancora il film interamente girato ad Agropoli torna all’arena De Filippo.Un successo notevolissimosta riscuotendo la Pellicola di Roberto Gasparro.“Lui è mio padre” del regista Roberto Gasparro, girato interamente ad Agropoli, nel Cilento. In un momento storico difficile in cui si fa affidamento sugli attivisti ambientalisti per salvare il pianeta, il cinema fa riflettere sulle responsabilità di tutti e su come rimediare ai danni ambientali. Orario di inizio ore 21,30.Il film, che vede protagonista Gianni Parisi, è diventato d’esempio per molti abitanti. Dopo la visione della pellicola, infatti, alcuni bambini di Agropoli hanno iniziato a emulare il protagonista, per tutti oramai l’uomo mascherato che raccoglie l’immondizia dalle spiagge. Le riprese sono state girate lo scorso gennaio e febbraio.

Gasparro, originario di Agropoli ma residente a Torino. Il film tratta una tematica ambientale con la finalità di sensibilizzare le vecchie e le nuove generazioni a riflettere su una delle più normali abitudini, che è quella di buttare via tutto. La storia ruota attorno a due personaggi: Michele, umile calzolaio che pulisce le spiagge per mero rispetto dell’ambiente e Mario, spietato imprenditore, che smaltisce illegittimamente rifiuti per arricchirsi. «Vedere le foto che arrivavano sul mio cellulare di quei bambini che raccoglievano immondizia e mozziconi di sigaretta mi ha procurato un’emozione grandissima – ha detto Gasparro, nella duplice veste di regista e produttore dell’opera – e questa è l’ennesima dimostrazione che i giovani hanno bisogno di personaggi positivi». Il film, che ha il patrocinio della Città di Agropoli e della Regione Campania, vede nel cast accanto a Gianni Parisi, la co-protagonista Giulia Colantonio, il maestro Giacomo Rizzo, Tony Mazzara, Tony Sperandeo, Giovanna Rei, Barbara Bacci, Ester Gatta,Massimiliano Rossi, Umberto Anaclerico, Loredana Crispino, Rosario Iodice, Sergio Iodice, Stefano Boscolo, Uberto Celeste, Emilio Benevento, Francesca De Padova, Nadia Aulisio, Marco Reggiani.