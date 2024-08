AGROPOLI,RIDOTTA MALE LA SPIAGGIA DELLA MARINA/VIDEO

Una spiaggia storica dove sono cresciute intere generazioni e intorno alla quale c’è un porto eccezionale, la rupe icona della città e una serie di attività ricettive e non solo è totalmente abbandonata. Continuamente ci sono proteste di turisti, operatori turistici, semplici cittadini per l’abbandono in cui versa. Bisogna intervenire subito. In basso il video dell’attuale momento della storica spiaggia.

