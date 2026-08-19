AGROPOLI,RISSA CON ACCOLTELLAMENTO

Una lite tra giovani è degenerata in un accoltellamento nella serata di mercoledì 19 agosto, intorno alle 21, all’interno del parco pubblico Liborio Bonifacio di Agropoli. Un ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il diverbio sarebbe scoppiato nell’area adiacente all’ex fornace, abituale luogo di ritrovo per molti ragazzi. La discussione avrebbe coinvolto cinque giovani di nazionalità tunisina, residenti in città e frequentatori della zona.

In pochi istanti dalle parole si sarebbe passati alla colluttazione. Durante lo scontro uno dei presenti avrebbe estratto un coltello, colpendo il ragazzo. Le cause che hanno innescato la lite non sono ancora state chiarite.

Dopo l’allarme, al parco sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento in ospedale. Il presunto aggressore si sarebbe invece allontanato, liberandosi dell’arma e lanciandola sul tetto dell’ex fornace.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli e gli agenti della Polizia municipale. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti e recuperato un coltello con una lama lunga circa dieci centimetri. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, chiarire il movente e individuare le responsabilità.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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