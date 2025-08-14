AGROPOLI,ROGO ALLE GINESTRE HA MESSO PAURA

Dalle 21.30 di ieri sera, 13 agosto, fino all’alba di oggi: sono state necessarie quasi dieci ore di lavoro di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri forestali e polizia municipale, per domare l’incendio che è divampato ad Agropoli e ha lambito diverse abitazioni. Le fiamme sono partite dalla collina San Marco e, alimentate dal vento, si sono propagate in poco tempo avvicinandosi pericolosamente ai fabbricati tra via Togliatti, Parco Le Ginestre e via della Sacra Famiglia.

Le fiamme, alte e intense, sono state avvistate anche a diversi chilometri di distanza e risultavano ben visibili dagli automobilisti in transito lungo la Statale 18 Cilentana. Secondo una prima stima, il fuoco avrebbe distrutto diversi ettari di vegetazione. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Non si è esclude che il rogo possa essere di natura dolosa.

