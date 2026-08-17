AGROPOLI,ROSARIO MIRAGGIO INCANTA ALL’ARENA

Il momento più alto della serata quando ha ricordato le vacanze estive ad Agropoli durante l’infanzia.

Il repertorio Miraggio lo ha scandito con eleganza e raffinatezza tra l’entusiasmo generale di un’arena piena e ricca di turisti. L’arena in piazza Paolo Serra ha di fatto salvato l’estate agropolese e la P.g. Production sta ottenendo i risultati sperati.In arrivo Anna Oxa e Salemme ma le somme si tireranno alla fine. In ogni caso l’arena al centro della città ha letteralmente cambiato il volto delle serate agropolesi.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…