AGROPOLI,RUBANO UN GOMMONE AL PORTO LA GUARDIA COSTIERA BLOCCA I LADRI
Un tentato furto di imbarcazioni da diporto è stato sventato nella tarda serata di martedì 26 agosto dai militari della Guardia Costiera, che grazie al loro tempestivo intervento sono riusciti a mettere in fuga gli autori.
La Guardia Costiera, a seguito di segnalazione pervenuta dalla locale stazione dei Carabinieri, ha subito predisposto un’attività di controllo lungo tutto il porto, sia in mare che a terra.
I soggetti, vedendosi accerchiati, hanno quindi abbandonato l’imbarcazione su cui si trovavano, risultata successivamente anch’essa rubata, per poi dileguarsi a piedi.
Al fine di scongiurare pericoli per la sicurezza della navigazione, l’unità rubataed alla deriva veniva rimorchiata dai militari della Guardia Costiera e consegnatasuccessivamente al legittimo proprietari