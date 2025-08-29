29 Agosto 2025

AGROPOLI,RUBANO UN GOMMONE AL PORTO LA GUARDIA COSTIERA BLOCCA I LADRI

Un tentato furto di imbarcazioni da diporto è stato sventato nella tarda serata di martedì 26 agosto dai militari della Guardia Costiera, che grazie al loro tempestivo intervento sono riusciti a mettere in fuga gli autori.

La Guardia Costiera, a seguito di segnalazione pervenuta dalla locale stazione dei Carabinieri, ha subito predisposto un’attività di controllo lungo tutto il porto, sia in mare che a terra.

I soggetti, vedendosi accerchiati, hanno quindi abbandonato l’imbarcazione su cui si trovavano, risultata successivamente anch’essa rubata, per poi dileguarsi a piedi.

Al fine di scongiurare pericoli per la sicurezza della navigazione, l’unità rubataed alla deriva veniva rimorchiata dai militari della Guardia Costiera e consegnatasuccessivamente al legittimo proprietari

