AGROPOLI,SALEMME CHIUDE L’ARENA CON IL SOLD OUT STAGIONE DA INCORNICIARE

🤩Il grande Vincenzo Salemme fa il pienone all’Akropolis Music Area di Agropoli. Tante risate ieri sera in occasione della messa in scena del suo spettacolo “…𝒆 𝒇𝒖𝒐𝒓𝒊 𝒏𝒆𝒗𝒊𝒄𝒂!”. Con l’intera compagnia ha incantato il folto pubblico facendo trascorrere due ore di sano divertimento.

L’esperienza dell’arena in piazza Paolo Serra è stata di assoluto prestigio e da ripetere,la PG production ha portato una serie di artisti di grande valore.

Una gran bella serata con Fuori nevica”, uno dei capolavori assoluti del teatro contemporaneo napoletano, scritto e diretto da Vincenzo Salemme. Questa commedia incarna alla perfezione la tradizione tragicomica partenopea, capace di far ridere a crepapelle e, un attimo dopo, di stringere il cuore.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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