AGROPOLI,SCHIANTO SULLA CILENTANA MUORE IVAN LA MONICA

Ancora un incidente mortale nel salernitano. Questa mattina, poco dopo le 6, una moto di grossa cilindrata si è improvvisamente schiantata contro il guardrail lungo la Strada Statale 18 (Cilentana), a pochi metri di distanza dallo svincolo di Agropoli Nord. In sella c’era un ragazzo di 30 anni, Ivan La Monica, residente ad Eboli, che è deceduto sul colpo. Il giovane era diretto verso sud, probabilmente per partecipare ad un raduno motociclistico a Maratea.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Rossa, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro. Dai primi riscontri non risultano altri mezzi coinvolti.





