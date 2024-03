AGROPOLI,SCONTRO ALLA MADONNA DEL CARMINE DUE FERITI

Una Fiat 500 L ed una Fiat Punto si sono scontrate queasta mattina sulla strada che porta alla Madonna del Carmine. Il violento impatto ha costretto gli uomini della Polizia Locale, diretti dal magg. Antonio Rinaldi e la sua vice Valentina Nastari , a chiudere momentaneamente l’arteria per effettuare i rilievi del caso, in attesa di spostare i due veicoli che occupano l’intera carreggiata. Il traffico ha risentito della chiusura e si sono registrati rallentamenti su tutte le strade verso sud anche la parallela a ridosso dello stadio Guariglia. A riportare la peggio è stato il conducente della 500 L soccorso da un’ambulanza e dall’automedica della Croce Rossa in servizio presso il presidio ospedaliero agropolese. L’uomo, ferito all’addome, è stato trasportato in ospedale, in codice rosso, per ulteriori accertamenti medici.

