AGROPOLI,S’INFRANGE SUL DIVIETO DI SOSTA AL BIVIO IL TRAFFICO DI VIA RISORGIMENTO E SAN MARCO

Sul banco degli imputati, si fa per dire, ci sono gli automobilisti i quali parcheggiano l’auto in mezzo alla corsia principale di passaggio e si formano lunghissime file di automoboli in via Risorgimento fino al lungomare San Marco. Di fatto al bivio di San Marco c’è un blocco totale del traffico e una paralisi dell’andamento viario. Quando ci sono i vigili in servizio e negli orari di chiusura dei negozi si veicola regoalarmente, in coincidenza degli orari di aperura la gente parcheggia in maniera menefreghista, strafottente ed egoista. S’ingolfa praticamente tutto, Via Risorgomento e San Marco diventano un inferno di auto e di motocicli con i rifornitori parcheggiati in mezzo alla strada e i camion della sarim che raccolgono l’immondizia a tutte le ore (cosa positiva ed efficace) e fermano i camion in mezzo alla carreggiata.

Un casino esagerato derivante dal fatto relativo al modo barbaro di comportarsi in questa città. I vigili fanno quello che possono, mica possono stare tutto il giorno fermi la, è qustione di senso civico e peraltro si manca di rispetto non solo alla città ma anche ai vigili. I provvedimenti vanno presi,forse un pò iù di repressione ci vorrebbe appena possibile oppure si cambi la segnaletica perchè continuare in questo modo non si può, bisogna intervenire al più presto.

