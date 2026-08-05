AGROPOLI,STASERA ARISA APRE LA GRANDE ESTATE EVENTI CON ANNA OXA E SALEMME
Il concerto di Arisa è un viaggio autobiografico sull’identità femminile, sul dolore e sulla ricerca di sé. Lo spettacolo accompagna il pubblico attraverso le diverse sfumature dell’identità artistica e personale dell’artista, intrecciando i brani più recenti dell’album Foto Mosse con le canzoni più amate del repertorio, tra cui Sincerità, La Notte e Controvento. Il live alterna momenti intimi e introspettivi a sezioni più luminose e coinvolgenti, fino a un finale collettivo pensato come un abbraccio al pubblico. La data è indicata nel calendario come nuova data.
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