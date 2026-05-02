2 Maggio 2026

AGROPOLI,STASERA TONY RENDA ACCENDE LA NOTTE

admin 2 Maggio 2026

L’appuntamento è in tarda serata in un posto strategico della movida, ai piedi degli storici scaloni per il centro storico della capitale del Cilento. Stasera arriva Tony Renda nel Cilento  è un evento di prestigio per chi ama la notte, dalle 23:30 si esibirà all’ Aura. 

 

Nel pieno di una tre giorni in Campania con il suo manager Emanuele Sicignano ,ieri è stato ospite ad un locale molto IN di Napoli Casa Calonica dove lo attendevano ben 1500 persone. L’attesa per stasera nella cittadina Cilentana è alle stelle. Si prevedono persone da ogni parte della Campania e non solo. 

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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