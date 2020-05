Paasquale Schiavo è uno storico tipografo agropolese.Ha investito una vita per mettere su un’azienda piena di virtuosismi e nella quale i figli oggi hanno un ruolo molto importante e trainante.Mite,simpatico,sempre pieno di energia Pasquale Schiavo è oggi protagonista insieme alla sua struttura aziendale di un vassoio anti-covid per i bar.La collega dela città Cljo Proietti è andata nell’azienda e per il suo giornale ha scritto un bell’articolo che vi riportiamo in basso.

Un vassoio “anti-Covid” per i bar. È il progetto di un’impresa agropolese ai tempi del Coronavirus. «Ecco i nostri packaging asettici». Ha solo 34 anni, Alfredo Schiavo. Quando ne aveva 10 è diventato tipografo per passione, oggi è un imprenditore a capo della sua azienda di seconda generazione, che gestisce con i fratelli: Elio, il tecnico, e Ludovico, l’informatico, con la supervisione di papà. Un sogno iniziato nel 1974 con Pasquale, il braccio, e Ermelinda, la mente, due cuori e un carattere mobile. Quel sogno, costruito in due in una stamperia di Agropoli, si è consolidato nella zona industriale di Ogliastro Cilento. «Era il 2000 – ricorda Alfredo – e i miei genitori utilizzarono i risparmi per acquistare un terreno edificabile. Dopo 8 anni e la ripartenza da meno di zero, l’ attività e la nostra casa hanno messo radici qui e a poco a poco siamo cresciuti». Undici anni dopo, la prematura scomparsa di Ermelinda, poi la crisi da Covid-19 e la reazione. «Molti nostri clienti sono in Lombardia, dove dal 2013 abbiamo un ufficio commerciale e hub logistico. Con la pandemia, la produzione si è ridotta del 50% e già a fine febbraio sapevamo cosa sarebbe successo. Tuttavia – continua – abbiamo avuto delle intuizioni imprenditoriali, con un anno d’anticipo. Il primo passo è stato dotare le nostre macchine, una nello specifico, di software con intelligenza artificiale per avere un controllo di stampa e qualità pari al 100% e poi puntare sul packaging che è l’elemento costitutivo dell’identità di un brand e realizza l’imprinting sui consumatori». A gennaio è arrivato un nuovo macchinario, con numerose fustellatrici, per incollare le scatole, 8mila all’ora. «Grazie a dei fornitori d’oltralpe – spiega – abbiamo concepito una soluzione anticovid, l’abbiamo presentata a Guido Musetti e in lui abbiamo trovato lo storico cliente zero». Gli archetipi, in produzione, sono dei vassoi da bar per le consegne a domicilio, principalmente. Una volta realizzato, il modello viene rivestito con una vernice speciale che, a contatto con i raggi solari, attiva una reazione chimica che rende il package asettico. Per le proprietà antibatteriche e antifungine, l’involucro si autodisinfetta, rendendo la superficie a prova di virus. «La burocrazia ci ha un po’ rallentato – conclude Alfredo – ma non ci siamo arresi, anzi, abbiamo investito in tempi di crisi e lavorato con il personale dimezzato, senza mai fermarci».

Cljo Proietti