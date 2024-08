AGROPOLI,STREPITOSO BIAGIO IZZO ALL’ARENA CON PROCOPIO GRANDE PERFORMANCE/VIDEO

La pioggia non ha fermato il grande pubblico, all’arena Biagio Izzo e Francesco Procopio hanno dato vita allo spettacolo estivo ESSEOESSE divertente e molto indicativo.

Insieme ad uno stratosferico Francesco Procopio Biagio izzo ha dato il meglio di se in un lavoro di quasi due ore che ha divertito il pubblico ma lo ha invitato anche a riflettere. Esseoesse”, un viaggio surreale tra le dune del Sahara e i labirinti della mente umana. “Esseoesse” non è solo una commedia, ma una riflessione profonda travestita da umorismo. Durante una escursione nei cieli di Sharm El Sheikh, il piccolo aereo che sorvola il Sahara, a causa di un’avaria al motore, è costretto ad un atterraggio di fortuna. I malcapitati vengono soccorsi da una carovana di berberi ma non si accorgono di quello che è rimasto chiuso in bagno e che, forse per aver battuto la testa, quindi mezzo stordito, non si era reso conto di cosa stesse accadendo. Messa la testa fuori dal portellone spalancato, si trova di fronte ad una verità agghiacciante: è rimasto solo in mezzo al deserto.

C’è un’oasi completamente disabitata alle sue spalle. L’oasi è il luogo immaginario della mente umana dove ognuno trova rifugio; al riparo dalla vita frenetica, dalle preoccupazioni, da una esistenza senza scampo, alla ricerca di un po’di pace. Un luogo rassicurante ma troppo distante dalla realtà in cui l’uomo è abituato a vivere. I rumori, gl’impegni di lavoro, la famiglia, gli affetti, tutto gli manca; anche il peggio del peggio che lui maledice tutti i giorni, gli manca. E l’unico punto di contatto con il vasto mondo è la radio di bordo.

“Esseoesse” è un’occasione per riflettere sulle contraddizioni della vita moderna, sul rapporto tra l’uomo e i suoi desideri, e sul sottile confine tra realtà e immaginazione. Soddisfazione all’arena e in special modo dal direttore artistico Italo Santoro il quale ha voluto fortemente la data di Bagio Izzo e ha avuto ragione. Poi Biagio Izzo con Agropoli ha un rapporto sempre molto sugestivo. Anche Franco Di Biasi presidente del consiglio comunale e sostenitore dell’arena è rimasto molto soddisfatto della performance di Biagio Izzo. In basso alcuni passaggi della serata.

